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На сайте правительства России запустили навигатор по мерам поддержки на фоне санкций

12:25, 06 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
На сайте правительства России запустили навигатор по мерам поддержки на фоне санкций
12:25, 06 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
138
0
#Москва\n#Россия\n#Правительство РФ\n#господдержка
Фото: wikimedia.org
138
0

Им могут воспользоваться как граждане, так и предприниматели.

Москва. На сайте правительства России заработал навигатор в виде анкеты, который поможет сориентироваться в предлагаемых государством мерах поддержки. Как передаёт RT, навигатор расположен в разделе, посвящённом помощи гражданам и бизнесу в условиях санкций.

«Меры сгруппированы как по категориям получателей, так и по отдельным отраслям и сферам деятельности. В карточках содержится описание, условия получения помощи, ссылки на полезные ресурсы и нормативные документы», — говорится на сайте правительства.

Граждане могут получить здесь актуальную информацию о том, как оформить выплаты на детей от 8 до 17 лет или льготную ипотеку, воспользоваться социальным контрактом или кредитными каникулами, пройти переобучение или вернуть деньги за авиабилеты на отменённые рейсы.

Для предпринимателей доступны сведения о действующем в стране моратории на проверки бизнеса, отсрочке по уплате страховых взносов, льготных кредитах и грантах для представителей различных отраслей, условиях нового этапа амнистии капитала.

Воспользоваться навигатором можно по ссылке.

12:25, 06 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
138
0
#Москва\n#Россия\n#Правительство РФ\n#господдержка