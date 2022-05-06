На сайте правительства России запустили навигатор по мерам поддержки на фоне санкций

Москва. На сайте правительства России заработал навигатор в виде анкеты, который поможет сориентироваться в предлагаемых государством мерах поддержки. Как передаёт RT, навигатор расположен в разделе, посвящённом помощи гражданам и бизнесу в условиях санкций.

«Меры сгруппированы как по категориям получателей, так и по отдельным отраслям и сферам деятельности. В карточках содержится описание, условия получения помощи, ссылки на полезные ресурсы и нормативные документы», — говорится на сайте правительства.

Граждане могут получить здесь актуальную информацию о том, как оформить выплаты на детей от 8 до 17 лет или льготную ипотеку, воспользоваться социальным контрактом или кредитными каникулами, пройти переобучение или вернуть деньги за авиабилеты на отменённые рейсы.

Для предпринимателей доступны сведения о действующем в стране моратории на проверки бизнеса, отсрочке по уплате страховых взносов, льготных кредитах и грантах для представителей различных отраслей, условиях нового этапа амнистии капитала.

Воспользоваться навигатором можно по ссылке.