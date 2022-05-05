Владимиру Этушу поставят ростовой надгробный памятник в плащ-палатке в Москве

Москва. На могиле народного артиста Советского союза Владимира Этуша в Москве появится памятник, отражающий его военный опыт. Как передаёт «Газета.ру», на Новодевичьем кладбище поставят ростовой надгробный памятник в плащ-палатке.

Установка памятника будет приурочена к столетию со дня рождения Этуша — 6 мая. Автором скульптурной композиции стал скульптор Филипп Трушин, до этого выступавший автором мемориальной доски артисту. В памятнике будет отражён военный опыт артиста, получившего ранение во время Великой Отечественной войны.

Отметим, что Владимир Этуш 19-летним ушёл на фронт добровольцем. Был награждён медалями «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1943 году Этуш был награждён орденом Красной Звезды.

«В наступательных боях в районе Моспино 7.9.43 г. командованием полка, тов. Этуш был послан на помощь в батальон имевший сложную обстановку в выполнении поставленной боевой задачи, тов. Этуш бесстрашно не щадя своей жизни воодушевляя бойцов, смело повёл роту на врага, причём своим умелым манёвром выбил противника из района Городок, при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватил ручной пулемёт», — говорится в орденском наградном листе.

Напомним, Владимир Абрамович Этуш скончался в 2019 году в возрасте 96 лет в Москве. С 1987 года он был ректором Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. С 2003 года — его художественным руководителем.