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Перейти на четырёхдневную рабочую неделю хотят 83% россиян

15:10, 05 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
Перейти на четырёхдневную рабочую неделю хотят 83% россиян
15:10, 05 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
106
0
#Россия\n#труд\n#работа
Фото: pixabay.com
106
0

Большинство из них также хотят сохранить имеющийся уровень зарплаты.

Москва. Перейти на четырёхдневную рабочую неделю хотят 83% россиян. Как передаёт «Мир24» со ссылкой на ТАСС, при этом 68% выдвинули одно условие — с сохранением имеющегося уровня заработной платы. Опрос проводился с 12 по 27 апреля 2022 года среди 3 854 российских соискателей.

Ещё 15% россиян хотели бы меньше работать независимо ни от чего. Однозначно против четырёхдневки высказались 8% опрошенных. Говоря о продолжительности своего рабочего дня, 42% опрошенных указали диапазон в 8-10 часов.

Отметим, что противники укороченной рабочей недели чаще встречаются среди жителей Омской области и Красноярского края, а также среди высшего менеджмента, работников науки и образования и среди медиков.

15:10, 05 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
106
0
#Россия\n#труд\n#работа