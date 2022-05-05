Москва. Перейти на четырёхдневную рабочую неделю хотят 83% россиян. Как передаёт «Мир24» со ссылкой на ТАСС, при этом 68% выдвинули одно условие — с сохранением имеющегося уровня заработной платы. Опрос проводился с 12 по 27 апреля 2022 года среди 3 854 российских соискателей.

Ещё 15% россиян хотели бы меньше работать независимо ни от чего. Однозначно против четырёхдневки высказались 8% опрошенных. Говоря о продолжительности своего рабочего дня, 42% опрошенных указали диапазон в 8-10 часов.

Отметим, что противники укороченной рабочей недели чаще встречаются среди жителей Омской области и Красноярского края, а также среди высшего менеджмента, работников науки и образования и среди медиков.