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На День Победы в Москву не пригласили лидеров других стран

16:35, 29 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
На День Победы в Москву не пригласили лидеров других стран
16:35, 29 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
466
0
#Москва\n#День Победы\n#праздники
Фото: twenty20.com
466
0

Это связано с тем, что 77 лет не является юбилейной датой.

Москва. Президент России Владимир Путин не стал приглашать лидеров других стран на День Победы в Москву. Об этом пишут «Известия».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что в 2022 году будут праздновать 77-летние со Дня Победы, а это не круглая дата.

«Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян», — прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также он добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует участвовать в праздничных мероприятиях.

16:35, 29 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
466
0
#Москва\n#День Победы\n#праздники