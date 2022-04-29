На День Победы в Москву не пригласили лидеров других стран

Москва. Президент России Владимир Путин не стал приглашать лидеров других стран на День Победы в Москву. Об этом пишут «Известия».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что в 2022 году будут праздновать 77-летние со Дня Победы, а это не круглая дата.

«Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян», — прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также он добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует участвовать в праздничных мероприятиях.