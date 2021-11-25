Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Валерия Рашкина

Представителя КПРФ задержали в Саратовской области во время незаконной охоты на лося.



Москва. Большинство депутатов Госдумы выступило за снятие неприкосновенности со своего коллеги Валерия Рашкина. Голосование прошло на заседании 25 ноября, сообщает пресс-служба парламента.

Напомним, представителя КПРФ задержали в конце октября в Саратовской области за рулем машины, в багажнике которой находилась разделанная туша лося. При этом народный избранник отказался от прохождения медосвидетельствования на алкоголь.

Поначалу Валерий Рашкин заявил, что нашел тушу в лесу. Позднее он изменил показания, признав факт участия в охоте. В то же время он утверждал, что принял животное за кабана, а также был уверен, что у его компаньонов имеется соответствующая лицензия.

Генпрокуратура намерена привлечь депутата к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, а также за незаконную охоту.

Кроме того, депутаты дали согласие на проведение обысков в жилых и нежилых помещениях Валерия Рашкина, а также применить к нему меру пресечения в виде запрета определенных действий.