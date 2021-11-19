Эксперты RT указали на раскручивание сайтом CitizenGo антивакцинных петиций в политических целях

Данная интернет-платформа была создана в Испании при содействии политиков из США, сообщает агентство.



Москва. Одной из заметных сил, противодействующих в интернете усилиям медиков и государственных органов по борьбе с коронавирусной инфекцией, стал в последнее время русскоязычный сайт для петиций CitizenGo. О том, каковы истинные цели этого проекта, рассказали эксперты, опрошенные RT.

Штаб-квартира CitizenGo находится в Испании. По мнению специалистов в области политологии и интернета, платформа активно сотрудничает с американскими и европейскими политиками ультраправого толка в целях дезинформирования россиян об опасности COVID-19.

Координатором проекта в России является Александра Машкова-Благих, сообщает RT. Она регулярно публикует посты, призывающие граждан уклоняться от вакцинации и выходить на акции, направленные против мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции. При этом активистка обвиняет сторонников прививок в «разжигании социальной розни» и иных преступлениях.

Между тем на онлайн-площадке для петиций «CitizenGO Россия» постоянно публикуются материалы, призывающие отменить вакцинацию.

Специалист по крайне правым движениям в Европе и США Фонда развития современной дипломатии Мовсес Газарян рассказал RT, что онлайн-площадка CitizenGo была создана в противовес либерально ориентированной платформе гражданских инициатив Change.org. Однако цель обоих проектов одна — вмешательство во внутренние дела России.

Как выяснили кореспонденты RT, авторами ряда размещенных на платформе антипрививочных петиций являются сотрудники проекта, в частности, директор русскоязычных компаний «CitizenGO Россия» Павел Парфентьев. То же относится и к петициям от лица общественных объединений «За права семьи» и «Иммунный ответ». На поверку выяснилось, что они тоже связаны с представителями CitizenGo, сообщает RT.

Также агентство напомнило, что член Совета Федерации Андрей Клишас ранее указал на соответствие организации CitizenGO признакам иностранного агента.

Среди других опрошенных агентством экспертов по поводу деятельности CitizenGo — директор Института экономики здравоохранения ВШЭ кандидат биологических наук Лариса Попович, первый заместитель главы комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло и адвокат правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин. Подробнее — на сайте RT.