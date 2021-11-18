Представителей коренных народов Хабаровского края обеспечат бесплатной рыбой

Во многие реки региона не зашла на нерест кета.



Хабаровск. Хабаровский край. Жителей Хабаровского края из числа коренных малочисленных народов региона накормят рыбой бесплатно. Решение об оказании гуманитарной помощи принято властями региона по причине плохой путины, сообщает телеканал «360 градусов».

Как рассказал вице-премьер правительства Хабаровского края Вадим Сабуров, во многие реки этой осенью не поднялась на нерест кета — один из самых массовых видов дальневосточных лососей. В результате люди, занимающиеся традиционным национальным промыслом, остались без улова.

Рыбу согласились предоставить 4 местные компании, специализирующиеся на ее добыче и переработке. Первые партии будут отправлены 24 ноября. Кету будут выдавать по 10 кг в руки до завершения первой декады декабря.

Всего помощь получат около 3,4 тысячи человек, живущих в Амурском, Нанайском и Хабаровском районах. В первую очередь рыбу раздадут многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам в местах расселения коренных народов — уточнил Вадим Сабуров. Затем бесплатной кетой обеспечат остальных жителей этих территорий.

Напомним, на Камчатке недавно начали продавать населению рыбу местного вылова по социальным ценам.