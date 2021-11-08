Ушел из жизни лечившийся от COVID-19 экс-министр энергетики России

О смерти Сергея Шматко сообщил его преемник Николай Шульгинов

Москва. Умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Об этом написал на официальном портале Минэнерго его преемник на посту главы ведомства Николай Шульгинов.

Он напомнил, что Сергей Шматко был одним из самых авторитетных руководителей топливно-энергетического комплекса страны, решал важнейшие задачи на государственном и международном уровнях.

«В памяти тех, кто знал Сергея Ивановича, он навсегда останется блестящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком», — отметил Николай Шульгинов.

Как сообщает со ссылкой на Telegram-канал Baza портал Лента.ру, за несколько дней до смерти Шматко госпитализировали с коронавирусом. 7 ноября 55-летний чиновник умер в реанимации.

Минэнерго Сергей Шматко возглавлял с 2008 по 2012 годы. Перед этим занимал руководящие должности в «Атомстройэкспорте». С 2013 года был специальным представителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.