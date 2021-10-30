Диктор Центрального телевидения СССР Игорь Кириллов скончался

Причина смерти пока не разглашается.

Москва. В Москве 30 октября скончался советский и российский ведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов. Об этом пишет «Интерфакс».

Он умер на 90-м году жизни. Сообщение о его кончине пришло незадолго до эфира программы «Новости» на Первом канале.

Официальная причина смерти пока не уточняется. С сентября 2021 года состояние диктора стало ухудшаться, у него был тромбоз. В октябре его госпитализировали.

Более 20 лет Игорь Кириллов вел программу «Время», а также работал в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ на Центральном телевидении СССР, возглавлял дикторский отдел на Первом канале и вел телевизионные трансляции парадов на Красной площади.