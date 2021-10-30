Перед нерабочей неделей в России на 60% выросли продажи алкоголя

Этому могли способствовать слухи о закрытии алкомаркетов.

Москва. Россияне начали скупать алкоголь перед нерабочими днями. Об этом сообщает «Газета.ру».

В Москве по сравнению с прошлой неделей выручка алкогольных магазинов выросла на 70%. В федеральных сетях — на 50–60%

В супермаркете «Азбуки вкуса» продажи алкоголя алкогольной продукции увеличились на 59,2%. В «Ленте» — на 50%.

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев считает, что повышенной спрос на алкоголь вызван объявлением нерабочих дней. Также были распространены слухи, что в это время алкомаркеты могут закрыть. Подобная ситуация происходила во время первой волны коронавируса.