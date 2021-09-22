Производители макарон России предупредили о возможном повышении цен на продукт

На это повлияли рост спроса на пшеницу твёрдых сортов и удорожание материалов упаковки и транспортировки.

Москва. Россия. Производители макарон предупредили о дефиците продукта и о возможном повышении стоимости изделий. Об этом пишет «Интерфакс».

Производители макаронных изделий собрались за круглым столом, во время которого пожаловались на рост цен. Так, владелец холдинга из Алтайского края рассказал, что в течение года цена на тонну пшеницы твёрдых сортов держалась на уровне 28 тыс. рублей, а в последние недели ценник поднялся до 38 тыс. рублей.

Впрочем, в ближайшее время повышения цен на макароны можно не ожидать, поскольку производители пока используют старые запасы. Однако когда те закончатся, придётся покупать новую пшеницу, цены на которую могут вырасти.

Сейчас повышение стоимости вызвано засухой в Канаде и США. Из-за этого вырос спрос на пшеницу твёрдых сортов, а её в России производится всего 300-400 тыс. тонн в год против 1,5 млн тонн в прошлом столетии.

На цену также может повлиять и удорожание материалов упаковки и транспортировки. Так, например, деревянный паллет стал стоить на 250% дороже в сравнении с прошлым годом, а различные виды плёнки — на 100-120%.

Макаронные бизнесмены опасаются, что все эти факторы приведут к повышению цен на конечный продукт.