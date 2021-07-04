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Регионы России получат дополнительные деньги на борьбу с загрязнением окружающей среды

14:00, 04 июля, 2021
Юрий Абашев
Регионы России получат дополнительные деньги на борьбу с загрязнением окружающей среды
14:00, 04 июля, 2021
Юрий Абашев
49
0
#Россия\n#регионы\n#экология\n#субсидии
Фото: pixabay.com
49
0

На эти целы планируется выделить 1,8 млрд рублей.

Москва. Регионам России планируется выделить дополнительные средства на борьбу с загрязнением окружающей среды. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Субъекты федерации смогут получить субсидии не только на покупку экологического общественного транспорта, но и на строительство или ремонт необходимой инфраструктуры, например троллейбусных линий, трамвайных путей и депо.

Дополнительные средства также будут выделяться на строительство и реконструкцию теплотрасс, а также систем горячего водоснабжения. Это позволит переключить частные дома с печного на централизованное теплоснабжение.

Отмечается, что регионы смогут полностью финансировать мероприятия по снижению вредных выбросов за счёт федерального бюджета. До этого работала только процедура софинансирования.

В 2021 году правительство планирует выделить на все подобные цели более 1,8 млрд рублей.

14:00, 04 июля, 2021
Юрий Абашев
49
0
#Россия\n#регионы\n#экология\n#субсидии