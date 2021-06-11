Закона о самокатах в ближайшее время в России ждать не стоит

Член Совета Госдумы, депутат от Удмуртии Андрей Исаев считает, что перед разработкой законопроекта необходимо посмотреть практику.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие пару месяцев в России не стоит ждать закон, регулирующий использование электросамокатов на улицах городов. Об этом на встрече с журналистами рассказал депутат Госдумы от Удмуртии, член Совета Госдумы Андрей Исаев. По его словам, перед принятием нормативно-правовых актов на уровне страны, необходимо посмотреть практику. С одной стороны, сферу необходимо отрегулировать, с другой – не стоит создавать проблемы владельцам самокатов.

«Если мы самокаты объявим средством передвижения, должна быть государственная регистрация, номера. Значит права на вождение и так далее и тому подобное. Целый ряд проблем, который мы создадим владельцам самокатов, которые нас не похвалят. С другой стороны, я не думаю, что ближайшие месяцы появится федеральный закон о самокатах. Но мы, безусловно, эту проблему видим, мы оценим практику регулирования этого», - сообщил Исаев.

Вопрос необходимости введения ограничений при использовании самокатов возник после роста количества аварий с участием пешеходов и этого вида транспорта. «Есть нормальные пешеходы, им совершенно неприятно, когда их сбивают», - отметил Исаев.