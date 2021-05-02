Между Анапой и Сочи запустили прямое авиасообщение

Это позволит гостям курортных городов удобно перемещаться между ними и не тратить много времени на дорогу.

Краснодар. Краснодарский край. В преддверии начала курортного сезона между Анапой и Сочи запустили прямой авиарейс. Об этом пишет официальный портал олимпийской столицы.

Полёты будет выполнять авиакомпания UTair. Время пути — всего 55 минут. Стоимость билетов начинается от 2 тыс. рублей.

По оценке администрации Сочи, в этом году Краснодарский край может принять 18 млн туристов. Новый авиарейс позволит гостям курортных городов удобно перемещаться между ними и не тратить много времени на дорогу. Сочи находится в 6 часах езды от Анапы. Дорогу затрудняют ещё и горные серпантины.

Отмечается, что с 1 июня полёты станут ежедневными.