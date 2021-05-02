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Между Анапой и Сочи запустили прямое авиасообщение

17:16, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
Между Анапой и Сочи запустили прямое авиасообщение
17:16, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
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#Краснодарский край\n#Сочи\n#Анапа\n#авиация\n#региональная авиация
120
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Это позволит гостям курортных городов удобно перемещаться между ними и не тратить много времени на дорогу.

Краснодар. Краснодарский край. В преддверии начала курортного сезона между Анапой и Сочи запустили прямой авиарейс. Об этом пишет официальный портал олимпийской столицы. 

Полёты будет выполнять авиакомпания UTair. Время пути — всего 55 минут. Стоимость билетов начинается от 2 тыс. рублей. 

По оценке администрации Сочи, в этом году Краснодарский край может принять 18 млн туристов. Новый авиарейс позволит гостям курортных городов удобно перемещаться между ними и не тратить много времени на дорогу. Сочи находится в 6 часах езды от Анапы. Дорогу затрудняют ещё и горные серпантины. 

Отмечается, что с 1 июня полёты станут ежедневными.

17:16, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
120
0
#Краснодарский край\n#Сочи\n#Анапа\n#авиация\n#региональная авиация