В российских поездах могут появиться спа-вагоны

Идею планируют реализовать ко Дню железнодорожника.

Москва. В российских туристических поездах могут появиться вагоны с душом, а также спа-вагоны. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заместителя гендиректора РЖД Дмитрия Пегова.

Он добавил, что душ - это неотъемлемая часть в пути. «Неделю находиться в поезде, конечно же, необходимо такие вагоны делать. В проработке в том числе находится вагон-спа», — прокомментировал Пегов.

Идею попытаются вополотить в жизнь ко Дню железнодорожника, 1 августа.

Ранее таких составов поездов не было, поскольку в нем должны быть учтены особенности отопления, энергоснабжения, кондиционирования и другое.