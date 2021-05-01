Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Первый удмуртский крематорий Лонгрид Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид

В российских поездах могут появиться спа-вагоны

12:00, 01 мая, 2021
Анна Торхова
В российских поездах могут появиться спа-вагоны
12:00, 01 мая, 2021
Анна Торхова
205
0
#Россия\n#РЖД\n#поезда
Фото: pixabay.com
205
0

Идею планируют реализовать ко Дню железнодорожника.

Москва. В российских туристических поездах могут появиться вагоны с душом, а также спа-вагоны. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заместителя гендиректора РЖД Дмитрия Пегова.
Он добавил, что душ - это неотъемлемая часть в пути. «Неделю находиться в поезде, конечно же, необходимо такие вагоны делать. В проработке в том числе находится вагон-спа», — прокомментировал Пегов.
Идею попытаются вополотить в жизнь ко Дню железнодорожника, 1 августа.
Ранее таких составов поездов не было, поскольку в нем должны быть учтены особенности отопления, энергоснабжения, кондиционирования и другое.
12:00, 01 мая, 2021
Анна Торхова
205
0
#Россия\n#РЖД\n#поезда