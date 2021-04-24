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До 1 млн жителей Донбасса могут получить российское гражданство в 2021 году

14:50, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
До 1 млн жителей Донбасса могут получить российское гражданство в 2021 году
14:50, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
867
0
#Россия\n#Украина\n#гражданство\n#ЛНР\n#ДНР\n#Владимир Зеленский
Фото: ИА «Сусанин»
867
0

Одной из причин стало заявление Владимира Зеленского.

Донецк. Украина. Гражданство России до конца года планируют получить до 1 млн жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом пишет Российская Газета со ссылкой на ТАСС.

На этот раз интерес граждан ДНР и ЛНР к российскому гражданству вырос из-за заявлений властей Украины. Президент страны Владимир Зеленский сообщал, что Украина силой наведет порядок на юго-востоке Украины.

За 2 года управление миграции МВД России и службы непризнанных государственных образований на территории Украины выработали систему взаимодействия и сейчас идет активный процесс получения гражданства жителям Донбасса.

14:50, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
867
0
#Россия\n#Украина\n#гражданство\n#ЛНР\n#ДНР\n#Владимир Зеленский