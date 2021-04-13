В России запретили отбирать животных за долги владельцев

Защищающий собак и кошек закон приняла в последнем чтении Госдума.



Москва. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий изымать за долги домашних животных. Рассмотрение документа состоялось 13 апреля, пишет пресс-служба нижней палаты российского парламента.

В настоящее время в России запрещено арестовывать за долги племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птицу и пчел - при условии, что эти животные не используется в целях бизнеса.

Благодаря внесенным новым документом в Гражданский процессуальный кодекс изменениям, в данный список добавлены кошки и собаки, а также другие домашние питомцы, которые прописаны в Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными».

В частности, теперь четвероногих друзей не смогут забрать судебные приставы. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятый закон позволит оградить владельцев домашних животных от моральных травм, которые могут быть нанесены подобными действиями.

Напомним, недавно в Ижевске владелица помещения, где размещалось «котокафе», за долг по аренде отказалась возвращать кошек их кураторам. Вопрос был решен лишь после вмешательства в конфликт главы города.