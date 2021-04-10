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Россия может ограничить авиасообщение с Турцией из-за роста заболеваемости коронавирусом

12:00, 10 апреля, 2021
Анна Торхова
Россия может ограничить авиасообщение с Турцией из-за роста заболеваемости коронавирусом
12:00, 10 апреля, 2021
Анна Торхова
202
0
#Россия\n#Турция\n#отдых\n#туристы
Фото: arzik2
202
0

8 апреля там зафиксировали максимальное число зараженных с начала пандемии.

Москва. В России обсуждают введение ограничений на авиасообщение с Турцией, чтобы избежать завоза инфекции из страны. Об этом пишет "Интерфакс".
Ограничения планируют ввести с 12 апреля на 1 месяц на чартерные и регулярные рейсы, грузовых перевозок это не коснется.
Причиной для обсуждения стала эпидемиологическая ситуация в Турции. Так, 8 апреля за день в стране зарегистрировали 55,9 тыс. новых случаев ковида - это максимум с начала пандемии. В 58 провинциях действует комендантский час, в будни запрещено выходить из дома после 21:00. При этом в провинциях, где отдыхает больше всего туристов, уровень заболеваемости низкий. Так, в Измире 218 случаев на 100 тыс. населения в неделю, в Анталье - 190. 
12:00, 10 апреля, 2021
Анна Торхова
202
0
#Россия\n#Турция\n#отдых\n#туристы