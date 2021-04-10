Россия может ограничить авиасообщение с Турцией из-за роста заболеваемости коронавирусом

8 апреля там зафиксировали максимальное число зараженных с начала пандемии.

Москва. В России обсуждают введение ограничений на авиасообщение с Турцией, чтобы избежать завоза инфекции из страны. Об этом пишет "Интерфакс"

Ограничения планируют ввести с 12 апреля на 1 месяц на чартерные и регулярные рейсы, грузовых перевозок это не коснется.

Причиной для обсуждения стала эпидемиологическая ситуация в Турции. Так, 8 апреля за день в стране зарегистрировали 55,9 тыс. новых случаев ковида - это максимум с начала пандемии. В 58 провинциях действует комендантский час, в будни запрещено выходить из дома после 21:00. При этом в провинциях, где отдыхает больше всего туристов, уровень заболеваемости низкий. Так, в Измире 218 случаев на 100 тыс. населения в неделю, в Анталье - 190.