В Роскомнадзоре предложили регистрировать в соцсетях по паспорту

Документ проходит общественное обсуждение.



Москва. При регистрации в соцсетях и мессенджерах у россиян могут начать требовать паспортные данные, номер телефона, электронную почту и адрес. С таким предложением выступил Роскомнадзор, пишут «Известия».

С инициативой можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

Предполагается, что при регистрации предоставленные пользователем данные будут проверять через «Госуслуги», которые свяжут с ЕИС. Информация может быть передана госорганам в случаях, определенных федеральными законами.

Добавим, речь идет о вновь регистрирующихся пользователях соцсетей и мессенджеров.