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В Роскомнадзоре предложили регистрировать в соцсетях по паспорту

10:05, 25 марта, 2021
Евгений Кандаков
В Роскомнадзоре предложили регистрировать в соцсетях по паспорту
10:05, 25 марта, 2021
Евгений Кандаков
272
0
#Роскомнадзор\n#инициативы\n#интернет\n#мессенджер\n#соцсети
Фото: pixabay.com
272
0

Документ проходит общественное обсуждение.

Москва. При регистрации в соцсетях и мессенджерах у россиян могут начать требовать паспортные данные, номер телефона, электронную почту и адрес. С таким предложением выступил Роскомнадзор, пишут «Известия».

С инициативой можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

Предполагается, что при регистрации предоставленные пользователем данные будут проверять через «Госуслуги», которые свяжут с ЕИС. Информация может быть передана госорганам в случаях, определенных федеральными законами.

Добавим, речь идет о вновь регистрирующихся пользователях соцсетей и мессенджеров.

10:05, 25 марта, 2021
Евгений Кандаков
272
0
#Роскомнадзор\n#инициативы\n#интернет\n#мессенджер\n#соцсети