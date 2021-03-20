Аналитики выяснили, что большинству россиян шопинг помогает стать счастливыми

В опросе приняли участие более 1,1 тыс. человек из разных регионов страны.

Москва. Аналитики «AliExpress Россия» и исследовательская компания ResearchMe провели опрос среди россиян на тему покупок. 62% опрошенных заявили, что хороший шопинг может сделать их счастливыми. Об этом пишут «Известия».

Всего в опросе приняли участие более 1,1 тыс. человек из разных регионов России. Больше всего россиянам нравится покупать одежду, обувь и сумки — за это проголосовало 40% респондентов. Чуть меньше — 35% — чувствуют себя счастливыми после приобретения гаджетов, бытовой техники или «умных» помощников для дома. Книги нравится покупать 21% опрошенных. Меньше всего удовольствия доставляет спортивный шопинг.

Кроме того, 40% респондентов отметили, что покупки приносят им удовлетворение при успешной экономии. Скидки стали основной причиной для покупок онлайн — за них проголосовал 61%. Также респонденты отметили широкий ассортимент (51%) и экономию времени (48%).