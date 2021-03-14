Мария Захарова отвергла решившего на ней жениться болгарского журналиста

Самого журналиста оштрафовали за мелкое хулиганство.

Москва. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с перфомансом под стенами ведомства. Как сообщает РБК, болгарский журналист Борис Анзов с папахой, саблей и конем приехал к МИДу. Он устроил представление с ансамблем, с игрушечными автоматами, пистолетом-зажигалкой, сувенирными саблями и кнутом.

В результате он и еще три человека были задержаны. В отделе полиции корреспондент «Медиа Мост Болгария» пояснил, что пришел к зданию министерства делать предложение Марии Захаровой. За мелкое хулиганство его оштрафовали на 500 рублей.

Позже в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Мария Захарова прокомментировала ситуацию. «Что я могу сказать, я считаю, что мужчины должны контролировать свои эмоции», — сказала Захарова.

СМИ отмечают, что Анзов и Захарова знакомы. Иностранный журналист неоднократно преподносил представителю дипломатического ведомства подарки, в том числе картину собственного авторства и именное национальное болгарское платье.