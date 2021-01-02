«Холоп», «Лёд 2» и «Джентльмены» стали самыми кассовыми лентами в российском прокате

Все они вышли до массового закрытия кинотеатров в стране.

Москва. Фонд кино подвел итоги 2020 года. Как сообщает пресс-служба организации, в ушедшем году совокупные кассовые сборы кинопроката в России составили 22,8 млрд рублей. Из них 10,7 млрд рублей пришлись на отечественные ленты.

В кинотеатрах страны было продано 88,7 млн билетов, из которых 68,6% пришлись на первые три месяца.

Рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года возглавила комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп». Лента вышла в конце 2019 года, но основной объем кассовых сборов пришелся на 2020 год. На втором месте оказался «Лёд 2», появившийся на большом экране в феврале. На третьем места – картина Гая Ричи «Джентльмены».

В топ-10 также вошли: «Вторжение», «Довод», «Соник в кино», «Плохие парни навсегда», «Союз спасения», «Удивительное приключение Доктора Дулиттла» и «Непосредственно Кахха».