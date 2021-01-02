Новый регламент практической части сдачи на права разработали в России

Ожидается, что он вступит в силу с 1 апреля этого года.

Москва. В практическую часть экзаменов на права внесут изменения. Как пишут Известия со ссылкой на ТАСС, новый регламент утвердят в январе этого года, в силу он вступит с 1 апреля. Сейчас документ проходит согласование.

Предполагается, что из практической части экзамена уберут «площадку» для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Но этот этап сохранится для желающих получить права на мотоцикл, мопед, квадроцикл и трицикл.

Во время испытания в машине могут находиться представитель автошколы и общественных объединений, а также другие кандидаты в водители.

В пресс-службе МВД России сообщили, что маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен. Точные экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена исключат.

Изменения внесут и в систему оценок. Проект административного регламента предусматривает 19 грубейших ошибок, за совершение одной из которых экзамен будет провален. Среди них непристёгнутый ремень и использование телефона или иного технического устройства, позволяющего вести переговоры.

Штрафные баллы будут начисляться по 41 пункту нарушений. Экзамен будет считаться несданным, если кандидат наберет пять и более штрафных баллов.

Кроме того, будет шесть оснований для недоспуска претендента на экзамен. В их числе лишение прав, недостоверная информация, предоставление поддельных документов, неоплаченная госпошлина, отсутствие лицензии у автошколы, где учился кандидат в водители.

Допускать к экзаменам на права будут с 16 лет. Для этого несовершеннолетние заявители должны будут предоставить письменное согласие одного из законных представителей.