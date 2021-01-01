Чтение и личная жизнь: россияне рассказали о планах на 2021 год

Пятая часть опрошенных намерена поменять место жительства.

Москва. Россияне рассказали о своих планах на 2021 год. Итоги опроса приводит РИА «Новости», пишет «Газета».

29% опрошенных рассказали, что решили заняться образованием и уделять больше времени чтению книг. На втором месте в рейтинге планов – обустройство личной жизни. Этому вопросу планируют уделить время 27% респондентов. Столько же россиян намерены заняться спортом, общением с родными и близкими.

По 22% опрошенных хотят уделять больше времени хобби и увлечениям и поменять место жительства, подучить иностранный язык.

Напомним, ранее выяснилось, что больше половины россиян надеются на повышение зарплаты в 2021 году.