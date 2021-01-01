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Чтение и личная жизнь: россияне рассказали о планах на 2021 год

14:20, 01 января, 2021
Ксения Чернова
Чтение и личная жизнь: россияне рассказали о планах на 2021 год
14:20, 01 января, 2021
Ксения Чернова
171
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#Россия\n#планы\n#опросы\n#чтение\n#спорт\n#хобби\n#образование
Фото: twenty20.com
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Пятая часть опрошенных намерена поменять место жительства.

Москва. Россияне рассказали о своих планах на 2021 год. Итоги опроса приводит РИА «Новости», пишет «Газета».

29% опрошенных рассказали, что решили заняться образованием и уделять больше времени чтению книг. На втором месте в рейтинге планов – обустройство личной жизни. Этому вопросу планируют уделить время 27% респондентов. Столько же россиян намерены заняться спортом, общением с родными и близкими.

По 22% опрошенных хотят уделять больше времени хобби и увлечениям и поменять место жительства, подучить иностранный язык.

Напомним, ранее выяснилось, что больше половины россиян надеются на повышение зарплаты в 2021 году.

14:20, 01 января, 2021
Ксения Чернова
171
0
#Россия\n#планы\n#опросы\n#чтение\n#спорт\n#хобби\n#образование