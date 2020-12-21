Пенсии и пособия можно будет оформить дистанционно до конца 2021 года

Такой порядок ввели весной в качестве временной меры в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.



Москва. Дистанционная форма оформления социальных пособий будет действовать в России и в 2021 году. Решение продлить такой порядок приняло Минэкономразвития, пишут «Известия»

По данным издания, уже разработан проект соответствующего постановления правительства. При этом дистанционное оформление выплат будет распространено и на тех, кто выехал на постоянное жительство за переделы России.

Не исключена даже возможность закрепить данный порядок на постоянной основе, отметили в ведомстве. Это произойдет, если опыт 2020-2021 годов будет признан успешным, заявил директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития Виталий Злобин.

Напомним, оформление пенсий и пособий было упрощено весной 2020 года по инициативе президента России в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Поначалу Пенсионный фонд ввел дистанционную форму на 3 месяца, затем ее продлили до конца 2020 года. После этого россиянам разрешили обращаться за назначением пенсий через сайты ПФР либо Госуслуги.ру.