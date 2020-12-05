В России с 1 января разрешат запускать мелкие петарды и фейерверки в помещениях

Пиротехника должна быть не выше 2 класса опасности.

Москва. С 1 января в России разрешат запускать мелкие петарды и фейерверки в зданиях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Пиротехника должна быть не выше 2 класса опасности, радиус действия которых не более 5 м. Так, сюда относятся бенгальские огни и хлопушки. В настоящее время «фонтаны» и мелкие петарды можно запускать только на улице.

Для запуска пиротехники выше 3 класса требуется специальное разрешение. По новым правилам противопожарного режима на тех, кто решил устроить красочный праздник, ложатся дополнительные обязанности: составлять схемы местности с нанесением на ней пунктов размещения изделий и указанием границ безопасной зоны, выделять места хранения продукции и ее утилизации. Людям при запуске нужно находиться с наветренной стороны. За нарушения штраф для физлиц составляет 2 тыс. рублей.