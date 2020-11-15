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Дмитрия Хрусталева вывели из комы и выписали из больницы

18:14, 15 ноября, 2020
Ксения Чернова
Дмитрия Хрусталева вывели из комы и выписали из больницы
18:14, 15 ноября, 2020
Ксения Чернова
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#здоровье\n#шоу-бизнес\n#Санкт-Петербург
Фото: Wikimedia Commons
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Тест ведущего на коронавирус показал отрицательный результат.

Сестрорецк. Санкт-Петербург. Российского актера и телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы и выписали из больницы. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на «Пятый канал».

О состоянии соведущего «Вечернего Урганта» рассказала его менеджер Анна Тригуб. По ее словам, опасность для жизни Хрусталева уже миновала. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Напомним, Дмитрию Хрусталеву стало плохо в такси, после чего его доставили в реанимацию больницы № 40 в городе Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга. Врачам пришлось ввести его в искусственную кому.

Тест Хрусталева на коронавирус показал отрицательный результат. В настоящее время он находится дома у своей матери в Репино.

18:14, 15 ноября, 2020
Ксения Чернова
2
0
#здоровье\n#шоу-бизнес\n#Санкт-Петербург