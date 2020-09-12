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ФСБ проверит высказывания дизайнера Артемия Лебедева на экстремизм

10:30, 12 сентября, 2020
Юрий Абашев
ФСБ проверит высказывания дизайнера Артемия Лебедева на экстремизм
10:30, 12 сентября, 2020
Юрий Абашев
14
0
#ФСБ\n#экстремизм\n#Москва\n#Артемий Лебедев
Фото: kiev-online.net
14
0

Предметом проверки стали слова Лебедева о черкесах и монументе «Родина-мать зовёт!».

Москва. Федеральная служба безопасности проверит  дизайнера Артемия Лебедева на наличие экстремизма в его высказываниях о черкесском народе и монументе «Родина-мать зовёт!» в Волгограде. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Владимира Слащёва.

По словам правозащитника, ранее его доверитель — председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрий Агирбов подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Лебедева.

Причиной стали два видео дизайнера на его YouTube-канале, размещённые 15 июля и 19 августа 2020 года. В них он, якобы, в негативном ключе высказывался о черкесах и монументе «Родина-мать зовёт!»

В заявлении была просьба возбудить дело по трём статьям УК РФ: экстремизм, унижение по национальному признаку и осквернение символов воинской славы.

По словам Владимира Слащёва, о начале доследственной проверки он узнал из сообщений СМИ.

Ранее Артемий Лебедев уже высказывался в адрес монумента на Мамаевом кургане, называя его «ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь».

10:30, 12 сентября, 2020
Юрий Абашев
14
0
#ФСБ\n#экстремизм\n#Москва\n#Артемий Лебедев

 

 

 


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