Россия может уйти на новогодние каникулы с 1 по 10 января

С инициативой выступило министерство труда.



Москва. Минтруд представил проект производственного календаря на 2021 год. Как сообщает телекомпания «МИР24» со ссылкой на ТАСС, в нем предусмотрены каникулы с 1 по 10 января.

При этом на майские праздники россиянам предлагают отдохнуть в сумме 6 дней - с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Кроме того, нерабочими министерство намерено объявить периоды с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. 31 декабря в следующем году тоже может стать нерабочим.

В ведомстве отметили, что проект не является окончательным: ему предстоит пройти общественное обсуждение.