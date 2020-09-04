В России могут увеличить налоговые вычеты на детей

Соответствующая инициатива направлена в Минфин.



Москва. Размеры налогового вычета на детей предложили повысить в Госдуме. Письмо об этом направил в Минфин член парламентского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров, пишет RT.

Депутат напомнил, что сейчас при наличии у родителя первого и второго ребенка, на них выделяется часть дохода, не облагаемая НДФЛ (она же – налоговый вычет), в размере 1,4 тыс. рублей. На третьего и последующих детей налоговый вычет составляет по 3 тыс. рублей. НДФЛ – налог на доходы физических лиц, обычно его ставка составляет 13%.

Данной льготой можно пользоваться, пока общая сумма дохода, облагаемая налогом, не превысит 350 тыс. рублей за год.

Евгений Федоров предлагает увеличить размеры налоговых вычетов до 4 тыс. рублей на первого и второго ребенка, и до 8 тыс. рублей на третьего и последующих. А годовой доход, при котором россияне могут получать вычет на детей, следует поднять до 600 тыс. рублей, считает парламентарий.