Количество невыездных россиян в июне 2020 года выросло на 10%

За границу не могут выехать 3,9 млн человек.

Москва. В России на 1 июля 2020 года числится 3,9 млн должников по алиментам, услугам ЖКХ, кредитам и штрафам ГИБДД. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Количество невыездных граждан по сравнению тем же периодом 2019 года выросло на 10% или 363,3 тыс. человек.

Также стало больше судебных постановлений о взыскании долгов: 14 млн дел по штрафам ГИБДД, 6,9 млн по кредитам, 2,6 млн по услугам ЖКХ и 795,9 тыс. по алиментам.

Отмечается, что в России около 8 млн человек имеют задолженности в размере от 30 тыс. рублей.