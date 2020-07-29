Российские туристы после самоизоляции стали агрессивнее, отмечают жители курортных городов

Гости хамят и хулиганят в отелях, ресторанах, на пляжах и других общественных местах.



Сочи. Краснодарский край. О неприятных переменах в поведении туристов рассказали жители курортных российских городов. Раздраженные затянувшимся карантином из-за коронавируса, отдыхающие хамят и хулиганят в отелях, ресторанах, на пляжах и других общественных местах, пишет Газета.ру.

По мнению кубанцев и крымчан, жители остальной части России настроены после самоизоляции «отдохнуть на полную катушку». К тому же зарубежные курорты пока закрыты, и на российских побережьях теплых морей приезжих стало слишком много. «Руссо туристо» агрессивно реагируют на просьбы соблюдать социальную дистанцию и носить маски, включают музыку на полную громкость, садятся за руль пьяными, пристают к девушкам.

Впрочем, сочинка Илона пожаловалась изданию на своих земляков кубанцев, которые «считают все побережье своим». В то же время Веронику из крымской Алушты больше всего раздражают туристы из Омска. По мнению владельца сочинского кафе Василия Соловьева, труднее всего угодить «многодетным мамашам», которые «считают, что им все должны». Тяжело работать и с теми, кто приехал на черноморские курорты после Европы и Таиланда. «Они самые недовольные», - считает ресторатор. А Вита из Геленджика пожаловалась на гостей из кавказских республик, которые «дерутся и пристают к девушкам».

С другой стороны, наиболее приличными и покладистыми туристами многие (хотя и не все) южане назвали отдыхающих из Москвы и Подмосковья, а также пенсионеров.

В целом сказать о том, что какой-то регион отличается особенно буйными гостями, сложно – у каждого жителя курортных городов свой уникальный опыт общения с разными людьми.