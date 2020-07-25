В проекте «Военкоры» телеканала RT журналисты вспомнят о своих первых поездках в «горячие точки»

Ведущим программы выступит Роман Бабаян.
Москва. На телеканале RT вышел очередной выпуск проекта «Военкоры». Участники расскажут, как они стали военными корреспондентами,
Чего стоит решиться покинуть мирную жизнь и поехать за интервью и кадрами туда, где свистят пули и рвутся снаряды? Какова она - окопная правда? Что невозможно выразить в скупых строчках репортажей и стендапах телесюжетов?
Об этом в 4-м выпуске проекта «Военкоры» расскажут журналисты российских СМИ Семен Пегов, Евгений Поддубный, Ирина Куксенкова, Вадим Фефилов и Роман Бабаян.
Напомним, в предыдущих выпусках проекта участники вспоминали, какой ценой удалось восстановить конституционный порядок в Чечне, и о забытых героях локальных конфликтов.