В России могут создать госорганизацию по содержанию одиноких пенсионеров в обмен на их квартиры

Соответствующая инициатива направлена в правительство.



Москва. Союз потребителей предложил создать в России государственный рентный фонд, в который одинокие пенсионеры могут обратиться за пожизненным содержанием. В обмен на это фонд будет наследовать их квартиры и продавать молодым семьям, пишут «Известия».

Как отмечает издание, инициатива уже направлена в правительство. Согласно проекту, средства для обеспечения стариков будут формироваться за счет взносов претендентов на жилплощадь. При этом очередность получения квартир будет зависеть от суммы этих взносов.

В настоящее время в стране существует немало частных организаций, предлагающих ренту старикам в обмен на их квартиры после ухода из жизни. Однако нередко подобные схемы оборачиваются криминальными историями.

Государственный рентный фонд мог бы стать безопасной альтернативой таким фирмам. Кроме того, он помог бы молодым семьям обзавестись жильем без первоначального ипотечного взноса, который многим из них не по карману, отмечают опрошенные изданием эксперты.