Россияне больше не будут платить за установку электросчётчиков

Расходы возьмут на себя поставщики и сетевые компании.

Москва. Россиян освободили от платы за установку электрических счётчиков, что позволит им сэкономить 5-20 тыс. рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго России.

Финансовые расходы возьмут на себя гарантирующие поставщики и сетевые компании, они же, совместно с региональными властями будут решать, какие именно счётчики ставить в частных и многоквартирных домах — обычные или интеллектуальные.

Также с населения сняли ответственность проверки и обслуживания приборов учёта, оставив лишь обязанность следить за сохранностью оборудования.

Это нововведение не будет касаться счётчиков расхода воды.