Адвокат: советника главы Роскосмоса Сафронова подозревают в контактах с разведкой Чехии

Итоговым получателем секретной информации стали спецслужбы США, считает следствие.



Москва. Бывшего журналиста и сотрудника Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в сотрудничестве с разведкой Чехии. Об этом заявил адвокат задержанного Иван Павлов, сообщает «Интерфакс».

Напомним, экс-репортера «Коммерсанта» и «Ведомостей» задержали 7 июля, против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября.

В пресс-службе Роскосмоса, где бывший журналист работал последнее время, отметили, что с его деятельностью в госкорпорации арест не связан. Кроме того, там подчеркнули, что у задержанного не было доступа к закрытой информации. Сам Сафронов свою вину отрицает.

Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, бывший советник Дмитрия Рогозина сотрудничал с одной из спецслужб стран НАТО.

По словам адвоката подозреваемого Ивана Павлова, речь идет о разведке Чехии. В ФСБ считают, что вербовка имела место в 2012 году, а 5 лет спустя журналист получил от своих кураторов задание по добыче секретных сведений, которое выполнил.

Другой адвокат Ивана Сафронова Евгений Смирнов рассказал, что указанные сведения касались поставок вооружения в страны Африки и Ближнего Востока. При этом следствие уверено, что в итоге информация была передана США, а подзащитный действовал из корыстных побуждений, пояснил юрист.

Добавим, 7 июля на Лубянке состоялся пикет журналистов в защиту Ивана Сафронова, в котором участвовало более 15 человек. Среди них была Ксения Собчак, которая пришла в футболке с надписью в поддержку арестованного. В итоге вместе с другими участниками акции журналистку задержали, о чем она написала в своем телеграм-канале.