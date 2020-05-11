В России с 12 мая завершится режим нерабочих дней

Путин поручил обеспечить контроль всех мер по борьбе с коронавирусом.

Москва. Владимир Путин не стал продлять режим нерабочих дней в России. Об этом стало известно из его обращения перед совещанием с главами регионов и правительством.

«С 12 мая общий режим нерабочих дней в стране будет завершён. От глав регионов и ответственных служб прошу обеспечить соблюдения контроля за соблюдением норм по борьбе с коронавирусом», сообщил Путин.

Напомним, последний раз режим нерабочих дней продлевался до 12 мая.