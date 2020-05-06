Минприроды подготовило программу по финансовому стимулированию раздельного сбора бытовых отходов

В частности, население могут освободить от оплаты вывоза собранного вторсырья.



Москва. Россияне получат налоговые послабления и иные льготы за раздельный сбор мусора. Систему поощрений для экологически ответственных граждан и организаций разработало Министерство природных ресурсов и экологии, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, проект «дорожной карты» по внедрению бонусов отправлен на рассмотрение в заинтересованные ведомства.

В частности, согласно документу, жильцов, сортирующих свои отходы по разным контейнерам, предлагается освободить от оплаты их вывоза.

Кроме того, операции бизнеса по сдаче вторичных ресурсов на переработку планируется не облагать НДС, а с доходов граждан от продажи вторсырья не брать НДФЛ.

Также для граждан могут снизить плату за коммунальную услугу по обращению с ТКО в части отходов, которые накапливаются раздельно, вплоть до нулевого тарифа.

А компаниям, вывозящим мусор, запретят смешивать обычные отходы с теми, которые население отправляет в специальные контейнеры для переработки.

В плане имеются также разделы о внесении изменений в нацпроект «Экология» и пропаганде ответственного отношения к мусору в образовательных учреждениях.

В случае принятия проекта, «дорожную карту» начнут внедрять в пилотных регионах.