В Госдуме не поддержали идею переноса майских праздников

Это может привести к усилению кризисных тенденций в экономике, считает глава профильного комитета.



Москва. Переносить майские праздники на более позднее время из-за коронавируса - значит нанести дополнительный ущерб экономике. Так считает председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, сообщает РенТВ со ссылкой на РИА Новости.

Парламентарий заявил, что откладывание майских праздников «на потом» ухудшит и без того тяжелую ситуацию в экономике, что может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности населения.

По словам Ярослава Нилова, россиянам следует выбрать, чего они больше желают: «гулять» или «выкарабкиваться».

«Лично я сторонник того, чтобы выкарабкиваться и восстанавливаться», - отметил глава профильного комитета Госдумы.

Напомним, нерабочими (выходными) днями в связи с праздниками в этом году будут 1-5 мая и 8-10 мая. Будут ли продлены на этот срок нерабочие дни, установленные с 4 по 30 апреля по причине распространения коронавирусной инфекции, пока неизвестно.