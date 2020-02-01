Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу

Подобные «опыты» проводились и с другими популярными личностями.

Москва. Голограмма советской актрисы Людмилы Гурченко станет ведущей шоу «Битва престолов». Согласие на такой эксперимент дал супруг артистки Сергей Сенин, пишет Лента.ru.

Создатель «Дома-2», телепродюсер Валерий Комиссаров на презентации цифровой версии Гурченко поговорил с 3D-моделью и задал ей несколько вопросов. На вопрос о самочувствии голограмма актрисы ответила: «Здорова как никогда — ничего не болит».

Помимо Гурченко ведущими шоу станут актриса Настасья Самбурская и блогер Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка.

По словам Комиссарова, такие эксперименты он проводил и с Жанной Фриске, и Сергеем Доренко, однако получалось это не так впечатляюще.