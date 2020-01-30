Путин поручил проверить, какие приговоры выносят по делам об оскорблениях в интернете

К работе привлекли Генпрокуратуру, Верховный суд и Роскомнадзор.



Москва. Президент России заинтересовался приговорами, которые выносят суды по делам о размещении в интернете информации, порочащей честь и достоинство граждан. Поручение главы государства проанализировать правоприменительную практику по данной теме опубликовано на официальном сайте Кремля.

Работу необходимо провести в срок до 1 июня 2020 года. В качестве ответственных за выполнение указаны генпрокурор Игорь Краснов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Также они должны разработать предложения о совершенствовании правоприменительной практики по фактам оскорблений в интернете.