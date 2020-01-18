В Москве сотрудники полиции приняли роды в служебной машине

Появившегося на свет мальчика до прибытия медиков завернули в форменную одежду.

Москва. На Киевском шоссе в Москве полицейским пришлось принимать роды. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».

По их словам, из такси выбежал мужчина и сообщил сотрудникам ГИБДД, что в машине вот-вот родит его жена, но доехать до роддома они уже могут не успеть из-за пробок.

Женщину с супругом пересадили в патрульный автомобиль, чтобы быстрее доехать до больницы, однако роды начались по пути в учреждение. Сотрудники решили начать принимать роды в машине и параллельно вызвали скорую помощь.

В итоге в машине на свет появился мальчик, которого до приезда врачей завернули в форменную куртку. Маму и ребенка передали медикам.