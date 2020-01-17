Вопрос о новых правилах проведения медосмотра водителей решится не раньше февраля

Предыдущая попытка их введения вызвала огромные очереди к наркологам.



Москва. Введут ли в России новые правила проведения медосмотра, станет известно не ранее, чем в феврале, а само введение их произойдет, предположительно, в июле. Как сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Реализацию этого приказа Минздрава перенесли на июль. В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа», - рассказал Брюн на форуме «Здоровая Москва».

Напомним, новые правила медосвидетельствования водителей в России планировали ввести с 22 ноября. В частности, предполагалось проверять кровь и мочу на наличие психоактивных веществ и маркера, который указывает на регулярное потребление алкоголя. Эти исследования в несколько раз повышали стоимость справки.

Накануне введения новых правил у наркодиспансеров образовались огромные очереди. Водители, у которых истекал срок действия удостоверений, а также желающие сдать на права хотели получить справки по старым ценам. В такой ситуации Минздрав вынужден был отложить реформу. Также эту идею раскритиковал президент России Владимир Путин.