Окраину Челябинска засыпало зеленым снегом

В Минэкологии региона заявили, что это не опасно, но все же запланировали проверку.



Челябинск. Челябинская область. Жители Челябинска встревожены необычным природным явлением. На окраине города выпал снег зеленого цвета, сообщает телеканал «360 градусов».

Снимки с сугробами изумрудного оттенка появились в социальных сетях. Их засняли очевидцы между садами и поселком Славино, на участке автодороги «Урал».

Как объяснили в Минэкологии региона, причина окрашивания снега – пыль, занесенная ветром с расположенного неподалеку гранитного карьера. Начальник управления экологического просвещения ведомства Виталий Безруков заверил, что угрозы здоровью горожан нет. В то же время он отметил, что пыль от переработки камня не должна проникать за санитарную зону предприятия.

Чиновник пообещал, что министерство разместит возле очагов распространения зеленого снега передвижную лабораторию. Будет проверен состав воздуха. Также специалисты экологического ведомства побывают на предприятии.