В Санкт-Петербурге умер боровшийся с раком онколог Павленко

Врач вёл популярный блог о лечении рака, где делился своим опытом.

Санкт-Петербург. Россия. В Петербурге скончался онколог и автор блога о борьбе с раком Андрей Павленко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня, 5 января, в 8:20 Андрея не стало», — сообщила в Facebook супруга врача Анна Гегечкори.

Павленко работал замдиректора по медицинской части Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета. В марте 2018 году у врача диагностировали рак желудка. С тех пор Павленко начал вести ставший популярный в России блог о лечении рака. Там он делился своим опытом борьбы и занимался общественной поддержкой онкобольных. Одновременно с этим Павленко продолжал работать, оперировать и консультировать пациентов.

«Статистика - вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение. Поверьте в это! Мне просто не повезло», — с такими словами обратился Андрей Павленко за несколько дней до своей смерти к онкобольным в соцсетях.