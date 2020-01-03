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Названы города России, в которых жители чаще всего используют ненормативную лексику

18:00, 03 января, 2020
Анна Торхова
Названы города России, в которых жители чаще всего используют ненормативную лексику
18:00, 03 января, 2020
Анна Торхова
29
0
#опрос\n#Россия\n#люди
Фото: pixabay.com
29
0

Оказалось, что меньше всего матом ругаются в Петрозаводске.

Москва. Чаще всего в России ругаются матом во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске и Сургуте. Об этом пишет RT со ссылкой на «Российскую Газету».

Исследование проводилось на основании опроса местного населения. Людям задавали вопрос: «Среди ваших друзей и знакомых там, где вы живёте, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения?».

Согласно результатам, 18% жителей городов с населением более 250 тыс. человек слышат ненормативную лексику «часто».

При этом оказалось, что меньше всего мат употребляют в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках.

 

18:00, 03 января, 2020
Анна Торхова
29
0
#опрос\n#Россия\n#люди

 

 

 


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