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Беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов снизился до 200 евро

12:17, 01 января, 2020
Дарья Саушина
Беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов снизился до 200 евро
12:17, 01 января, 2020
Дарья Саушина
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#торговля\n#таможня\n#госпошлина
Фото: pixabay.com
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Сумма учитывается за одну посылку, а не за месяц как было раньше.

Москва. Посылки из зарубежных интернет-магазинов стоимостью свыше 200 евро США с января начнут облагать пошлиной. Как пишет РБК, ранее покупатели платили 30% от суммы, превышающей 500 евро и 31 кг в месяц. Теперь же порог беспошлинного ввоза для россиян снизился до 200 евро и 31 кг за одну посылку. Если посылка, заказанная в иностранном интернет-магазине, стоит дороже этой суммы, покупатель должен будет заплатить 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за килограмм перевеса.

По подсчетам Федеральной таможенной службы, за счет снижения порога беспошлинного ввоза россияне внесут в бюджет России до 100 млрд рублей за год. Однако собеседники РБК назвали эту сумму завышенной. Средний чек в 2018 году в России составил 564 рубля, что на 10% меньше показателя 2017 года в долларовом выражении и на 3,3% — в рублевом.

По данным ЦБ, в 2018 году россияне потратили на товары из иностранных интернет-магазинов 610 млрд рублей. Однако, эта статистика учитывает не только покупки товаров, но и услуг на иностранных сайтах.

12:17, 01 января, 2020
Дарья Саушина
111
0
#торговля\n#таможня\n#госпошлина

 

 

 


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