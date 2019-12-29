В Москве простились с народной артисткой России Галиной Волчек

Руководитель театра «Современник» скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет.

Москва. В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. Об этом сообщает «Коммерсант».

Режиссёр скончалась 26 декабря в Боткинской больнице от осложнения после воспаления лёгких. Проститься с Галиной Волчек пришли коллеги и актёры театра. Церемония продлилась с 11:00 до 13:00, однако люди начали стекаться в театр уже с 9:00.

Народную артистку СССР проводили в последний путь аплодисментами. Её похоронят на Новодевичьем кладбище.

Галина Волчек стала главным режиссёром «Современника» в 1972 году, а в 1989 – его худругком. Под её руководством поставлено свыше 30 спектаклей. Также она отметилась ролями в более чем 20 фильмах.