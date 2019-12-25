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В Новый год с чистой совестью: ФСИН организует для заключенных праздничные мероприятия

17:49, 25 декабря, 2019
Евгений Кандаков
В Новый год с чистой совестью: ФСИН организует для заключенных праздничные мероприятия
17:49, 25 декабря, 2019
Евгений Кандаков
102
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#Новый год\n#тюрьмы\n#Рождество\n#ФСИН\n#СИЗО\n#осужденные\n#праздники\n#колония
Фото: фсин.рф
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Также в колониях на время улучшат меню и покажут записи новогодних телешоу.

Москва. В новогодние и рождественские дни для осужденных в российских колониях введут временные послабления режима. Будут организованы конкурсы и спортивные состязания, в столовых подготовят праздничное меню, а кто-то даже встретит праздник дома, рассказала официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Кристина Паньшина «Интерфаксу».

Среди развлекательных мероприятий, которые организуют в исправительных учреждениях - концерты, спектакли, КВНы, брейн-ринги, кулинарные поединки, конкурсы снежных фигур, новогодних плакатов, видеороликов, игрушек, состязания по оформлению отрядов, изготовлению елок из подручных материалов.

Из спортивных мероприятий осужденных ждут турниры по шахматам, шашкам, теннису, армрестлингу, мини-футболу, хоккею в коньках и валенках.

В женских колониях организуют конкурсы Снегурочек, показ мод на тему «Платье из будущего» и «Битву хоров».

Кроме того, «сидельцы» смогут посмотреть новогодние передачи и фильмы, в том числе записи праздничных телешоу.

Также заключенных порадуют праздничным меню - в столовых подадут жаркое из свинины и говядины, пельмени, вареники, рассольник, запеченное мясо курицы, салат из свежих овощей, винегрет, котлеты, разнообразную выпечку.

Больше всего многие осужденные ждут свиданий с родными, и они их получат - добавила Кристина Паньшина. А некоторые, в качестве поощрения за добросовестный труд и активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни будут отпущены с 30 декабря домой в отпуск.

В исправительных колониях особого режима и СИЗО послаблений будет меньше. В частности, меню останется прежним. Разнообразить свой праздничный стол осужденные смогут лишь продуктами из посылок от родственников. Также там запрещено украшать камеры. И все же даже особо опасным заключенным на 2 часа больше положенного разрешат смотреть телевизор. Кроме того, по радио в тюрьмах в праздничные дни будут звучать песни.

17:49, 25 декабря, 2019
Евгений Кандаков
102
0
#Новый год\n#тюрьмы\n#Рождество\n#ФСИН\n#СИЗО\n#осужденные\n#праздники\n#колония

 

 

 


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