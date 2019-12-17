Деятельность коллекторов вызывают все больше нареканий у россиян

Количество жалоб на взыскателей долгов выросло с начала года более чем на треть.

Москва. Россияне стали чаще жаловаться на коллекторов. Число претензий к ним выросло на треть с лишним, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на «Известия».

Всего с января по октябрь на работников частных агентств по возвращению долгов поступило 23,4 тыс. жалоб. Это на 35% больше, чем за такой же период 2018 года.

Рост числа обращений в Федеральной службе судебных приставов объясняют не только нарушениями со стороны коллекторов, но и тем, что должники стали более активно отстаивать свои права. В основном граждане жалуются на постоянные телефонные звонки и сообщения, в том числе своим близким, а также на факты раскрытия персональных данных и психологического давления.

В то же время число обращений по поводу незаконных действий «черных» кредиторов и коллекторов увеличилось на 70%. Суды оштрафовали нарушителей законодательства, регламентирующего деятельность коллекторов, за 10 месяцев на 91,9 млн рублей, это почти наполовину больше прошлогодних показателей за тот же период.